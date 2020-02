VÍDEO L'error catastròfic d'una «influencer» espanyola en criticar a Instagram una marca de la qual n'és imatge

QUE MARTA POMBO HA SUBIDO UNA COLABORACIÓN HABLANDO DE UNAS TORTITAS Y HA SUBIDO SIN QUERER UNA HISTORIA QUE IBA PARA MEJORES AMIGOS EXPLICANDO QUE ESTÁN MALAS, LIVING pic.twitter.com/p7GN1Nplns — Kithuus. 🌱🏳️‍🌈✌🏼 (@kithuus) February 27, 2020

Error flagrant d'una influencer espanyola. Marta Pombo, coneguda per tenir milers de seguidors a Instagram i ser la germana d'una de les majors influencers de l'Estat, Maria Pombo, ha comès un sonat error al seu compte a la famosa xarxa social d'imatges. Pombo ha penjat una publicació als stories (l'apartat on es pot tenir vídeos o imatges durant 24 hores i després s'esborren) una valoració positiva d'una marca de pancakes.El problema ha arribat amb una segona storie, dirigida cap als seus "millors amics" a la xarxa (una opció que et permet penjar contingut en privat i que només ho puguin veure persones escollides) però que s'ha publicat en l'opció normal, visible per a tothom. Diversos usuaris d'Instagram i Twitter han recollit el vídeo, mostrant-se molt crítics amb les seves paraules i titllant-la "d'hipòcrita" a ella i als altres influencers.

