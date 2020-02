Puigdemont, al partit de l'USAP de Perpinyà

La @usap_officiel posa al a venda mocadors amb l'estelada i una samarreta especial amb el lema 'sem catalans' #TothomaPerpinya https://t.co/WPqwelGiEu pic.twitter.com/trlPHmB0JT — VilaWeb (@VilaWeb) February 28, 2020

El primer acte públic de Carles Puigdemont a Perpinyà tindrà una elevada càrrega simbòlica per als nord-catalans. L'expresident exiliat assisteix aquest divendres al partit de rugbi entre l'USAP, el gran equip de la Catalunya Nord, i el Rouen, on està previst que faci el servei d'honor. Una ocasió per a la qual el club perpinyanenc ha muntat una celebració especial, que ha anomenat "festa catalana".L'USAP també ha posat a la venda una samarreta especial, de color groc i amb la llegenda "sem catalans, sem usap", a més d'una bandana amb l'estelada. Igualment com a novetat, el club està emprant els darrers dies el català en la seva comunicació a les xarxes de l'esdeveniment, quan habitualment només s'hi expressa en francés.La presència de Puigdemont al partit esdevé així l'aperitiu del plat fort del gran acte d'aquest dissabte a Perpìnyà, amb ell mateix i els també exiliats Toni Comín i Clara Ponsatí, a més del president Quim Torra i l'expresident Artur Mas. S'hi espera l'assistència de prop de 70.000 persones, i ja hi ha més de mig miler d'autocars contractats per a l'esdeveniment: la meitat dels que es van mobilitzar per a la darrera Diada a Barcelona.L'acte política arrancarà a les 12 del migdia, i prèviament, des de quarts d'onze del matí ja hi haurà actuacions musicals (entre les quals, Roger Mas i Lluís Llach) i a dos quarts de dotze hi haurà castells. L'organització ha implantat unes estrictes mesures de seguretat per a l'acte, al qual no s'hi podran introduir ampolles de vidre, llaunes ni recipients de més de mig litre de líquid, entre d'altres limitacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor