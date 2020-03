«La Vanguardia» oficialitza el relleu de Màrius Carol per Jordi Juan com a director

Un lector de La Vanguardia Foto: Adrià Costa

Els canvis de cicle polític sovint han anat associats als de la direcció de La Vanguardia, el diari més influent i líder de vendes a Catalunya i interlocutor de l'establishment català amb l'espanyol. Màrius Carol deixa el comandament del rotatiu i el relleva el fins ara vicedirector, Jordi Juan, tal com ja va explicari ha oficialitzat La Vanguardia aquest 1 de març. Feia mesos que s'especulava amb el relleu de Carol i també s'havia posat damunt la taula com a candidata la directora adjunta, Lola García.Carol, que havia cap de comunicació del Grup Godó i redactor dels temes de la casa reial al mateix diari, va arribar a la direcció el 2013, el ple procés sobiranista i enmig de la crisi econòmica. La seva missió era afrontar la digitalització i la integració de les redaccions en un context de descens de vendes i facturació de la premsa de paper . No ha aconseguit aturar-ho, però els números d'El Periódico, que encara han estat pitjors, li han permès mantenir còmodament el lideratge.Jordi Juan (l'Hospitalet de Llobregat, 1963) ha treballat al Diari de Barcelona i després a l'Avui, El Periódico, El País i El Observador fins que va incorporar-se a La Vanguardia. En va ser subdirector però va deixar un anys el diari (entre 2009 i 2015) per ser cap de comunicació d'Spanair primer i fer-se càrrec de l'agència de comunicació Vitamine després.Va reincorporar-se a La Vanguardia com a responsable de l'edició digital. Juan està ben connectat amb els poders econòmics i manté també una bona interlocució amb sectors sobiranistes.Carol, de 66 anys, seguirà vinculat a la direcció del Grup Godó. Un dels encàrrecs que tenia era separar el diari del procés sobiranista i d'Artur Mas després del gir que havia fet en els darrers anys com a director José Antich.Antich va arribar a la direcció el 2000 prenent el relleu de Juan Tapia i just després de la majoria absoluta de José María Aznar en un moment en el qual el diari estava alineat amb els postulats del PP. Antich havia evolucionat cap a posicions sobiranistes en la línia de CiU en el tram final de la seva etapa. L'edat de Carol i la voluntat d'enfortir la interlocució amb els poders polítics emergents a Catalunya i a Madrid expliquen ara el canvi a la direcció de La Vanguardia.

