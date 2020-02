Òmnium denuncia a l'ONU la impunitat policial per la violència de l'1-O

Òmnium Cultural ha denunciat aquest divendres a les Nacions Unides la "impunitat policial per la violència de l'1-O". Des de Ginebra, l'entitat ha reclamat una "investigació efectiva" de l'actuació policial durant el referèndum d'autodeterminació perquè "dos anys i mig després, els responsables de les càrregues indiscriminades gaudeixen de total impunitat".En el marc de la sessió plenària del Consell de Drets Humans, com a membre de la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística, Òmnium ha presentat un informe que denuncia que l'Estat espanyol "incompleix" Convenció contra la Tortura de les Nacions Unides.En l'informe, l'entitat demana una "investigació ràpida i efectiva" de l'actuació policial de l'1-O per "castigar tots aquells que van perpetrar, ordenar o tolerar la brutalitat policial". El text assegura que "les autoritats espanyoles han violat la seva obligació de portar a terme una investigació efectiva d'ofici per identificar i castigar els autors".El text també reclama "suspendre de les seves funcions tots els oficials i comandants sospitosos i, si són condemnats, que se'ls expulsi de manera immediata de les forces de seguretat".Finalment, l'informe reclama "anul·lar i retirar totes les medalles, bonificacions i promocions atorgades des del govern espanyol als policies que van exercir directament la violència sobre la ciutadania".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor