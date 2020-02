El paper clau del Monestir de Sant Cugat en el procés de pau de Colòmbia

El Monestir de Sant Cugat va jugar un paper clau en el procés de pau de Colòmbia entre la guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) i el govern colombià. Un conflicte que va devastar el país llatinoamericà deixant enrere un total de 266.000 morts i més de 80.000 desapareguts -segons les dades recollides en l'últim estudi del Centre Nacional de Memòria Històrica.Ahir a la nit, el programa Quatre Gats de TV3 amb Ricard Ustrell desvetllava el rol crucial que va exercir el Monestir del municipi vallesà farà 15 anys, acollint "trobades" per aconseguir la pau. Representants de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), la Unió Europea (UE), membres del govern colombià i de les FARC van passar pel Claustre del Monestir. El doctor en estudis sobre la pau i artífex per la pau Vicenç Fisas trenca el seu silenci i explica que ell, en aquest mateix recinte, "bellugava cireres" per "teixir un cercle de complicitats" entre els actors necessaris i essencials per posar fi al conflicte armat.La darrera entrega de "Quatre Gats" també compta amb la participació de l'expresident colombià i premi Nobel de la Pau Juan Manuel Santos, de polítics i guerrillers, víctimes del conflicte i de la població ciutadana que encara avui pateix la violència i al camp.

