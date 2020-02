El Circuit negocia un contracte de dos a quatre anys per mantenir la Fórmula 1

El Circuit de Catalunya està negociant amb Liberty Media un contracte de dos a quatre anys per mantenir la Fórmula 1 a Montmeló. Així ho ha explicat el director general del Circuit, Joan Fontserè, a RAC1 , on ha assegurat que és fals que la companyia perdés l'any passat 32 milions d'euros i que no tingui el suport de les administracions, rebatent així aquesta informació publicada per El Confidencial . En un comunicat, el Circuit ha concretat que les converses amb Liberty Media "s'iniciaran properament" i que els resultats dels darrers anys mostren "una tendència positiva", amb pèrdues d'1,6 milions el 2019 (7,8 el 2018). Fontserè ha afegit que tant Generalitat, com Diputació i Ajuntament de Barcelona inclouen als pressupostos partides per al circuit.El Circuit de Barcelona-Catalunya ha indicat que la voluntat de la instal·lació és "assegurar la continuïtat del Fórmula 1 Gran Premi d'Espanya".El president del Circuit s'ha mostrat més optimista que l'any passat, quan es va aconseguir mantenir el gran premi un any més "in extremis". "Estem més a prop que l'any passat per aquestes dates", ha declarat. De fet, Fontserè ha assegurat que l'empresa amb el drets de la Fórmula 1 està "seriosament decidida" a seguir a Montmeló i que prova d'això és el fet que aquests dies està celebrant al circuit català els tests de pretemporada de tots els equips.En el comunicat, el Circuit ha explicat que la junta general d'accionistes va encarregar a una comissió de treball "l'estudi d'un model sostenible que permeti l'organització de les curses de Fórmula 1 a partir de l'any 2021". D'altra banda, el Consell d'Administració treballa en l'elaboració d'un pla estratègic del circuit per als propers anys per tal de reforçar la seva posició actual i esdevenir també "un referent en entreteniment i innovació, de manera que això repercuteixi en la seva rendibilitat".D'altra banda, Fontserè ha explicat que s'han "reactivat" les converses perquè l'Estat reconegui el gran premi com a esdeveniment d'excepcional interès púbic que permetria tenir accés a ajuts "que tornarien els impostos que es recapten i se'n van a l'Estat". En el comunicat, el Circuit ha asseverat que el procés "es troba avançat per ser incorporat als pressupostos d'enguany de l'Estat".Pel que fa a MotoGP, el Circuit "seguirà treballant" amb Dorna per mantenir el Gran Premi de Catalunya més enllà del 2021, quan finalitza el contracte actual.

