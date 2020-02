FOTO L'Astèrix i l'Obèlix ja van lluitar contra el coronavirus

Astérix Año 2017 Coronavirus

Cómic Asterix en Italia, año 2017. VISIONARIOS!! pic.twitter.com/uwyZzGOVll — pepe freire (@pepefreire1) February 26, 2020

Astèrix i Obèlix ja "van combatre" el coronavirus i van aconseguir derrotar-lo. Els dos llegendaris guerrers gals dels còmics d'Albert Uderzo i René Goscinny van protagonitzar una història peculiar en la publicació de 2017, Astèrix a Itàlia, on apareix el virus que està catalogat com a pandèmia mundial en l'actualitat. Els protagonistes lluiten contra un corredor de quadrigues en un moment de la historieta i aquest, emmascarat, porta per nom Coronavirus.Les aventures dels guerrers gals han estat sempre un èxit a Catalunya. Durant dècades, la vil·la dels irreductibles ha protagonitzat històries a través de la tinta i el guió d'Albert Uderzo i René Goscinny, amb còmics que han acabat sent best-sellers a tot el món. Els dos autors francesos van morir anys enrere però els seus personatges han seguit vivint a través d'un immens llegat i autors que han continuat la seva obra.Els editors i traductors de les aventures d'Astèrix i Obèlix són coneguts pel seu enginy, per la seva ironia i inventiva a l'hora de posar els noms a la gran varietat de personatges dels més de vint còmics dels dos guerrers. Des dels protagonistes gals fins als romans, normands, belgues o altres com els habitants de Còrsega.

