Puigdemont ja és a Perpinyà: «Hem entrat a Catalunya»

Hem entrat a Catalunya. Molt contents i emocionats de tornar a trepitjar terra catalana com a persones lliures, després de més de dos anys i tres mesos vivint a l'exili. Gràcies a tothom que ho ha fet possible. #nosurrender #LlibertatPresosPoliticsiexiliats pic.twitter.com/5yKKjspOim — Carles Puigdemont (@KRLS) February 28, 2020

L'expresident Carles Puigdemont ja és a Perpinyà per assistir a la trobada de l'independentisme que hi tindrà lloc aquest dissabte i que es preveu que sigui una de les més importants d'aquest 2020. Puigdemont hi ha arribat acompanyat de l'exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí, que també participarà en l'acte de demà.En una piulada feta a través del seu compte de Twitter, Puigdemont ha expressat la seva emoció de poder "tornar a trepitjar terra catalana com a persones lliures" i ha donat les gràcies a tothom que ho ha fet possibleAquest matí Puigdemont ja havia aterrat a l'aeroport de Carcassonne - Salvaza, tal com han recollit alguns mitjans francesos com és el cas de L' Independant La presència de Puigdemont, Ponsatí i Toni Comín a l'acte d'aquest dissabte a Perpinyà serà gràcies a la immunitat que els atorga la seva acta d'eurodiputats i que, teòricament, els permet moure's pel territori de la Unió Europea. A l'acte, es preveu l'assistència d'unes 70.000 persones i ja hi ha contractats més de 700 busos entre ANC i Òmnium.

