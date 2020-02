​Un lladre begut i sense carnet cau d'un pont en intentar fugir dels Mossos

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a les Borges Blanques un jove de 21 anys, veí de Reus, per haver comès, suposadament, tres robatoris amb força a més a més d'un furt de vehicle. Es dóna la casualitat que l'home va ser detingut després de patir un accident lleu amb un camió a la carretera C-233 amb la furgoneta que hauria robat. Alguns testimonis el van veure fugir corrents del lloc fins que va caure per un pont que creua l'N-240.Poc després la Policia Local el va trobar ferit i es van activar els sanitaris. Quan va ser atès, els mossos van comprovar que no tenia carnet, que la furgoneta era robada i que anava begut amb una taxa que era de 0,44 mg/l.Segons la policia la furgoneta havia estat robada la nit de dimarts de dins d'un magatzem de Reus després d'haver-ne forçat la porta. Per aquest fet, un cop el jove va ser donat d'alta del centre mèdic de Lleida on va ser atès, se'l va detenir com a suposat autor d'un delicte de robatori amb força i un furt d'ús de vehicle. El detingut, a banda de donar positiu a la prova d'alcoholèmia, també va donar positiu en substàncies estupefaents i ara s'està a l'espera que ho ratifiquin les analítiques.La furgoneta robada del magatzem de Reus contenia diners, objectes i material per valor de gairebé 30.000 euros. La Unitat d'Investigació de la comissaria de Reus, li atribueix també uns altres dos robatoris amb força. Es tracta d'un establiment comercial de l'avinguda Països Catalans de reus la nit del passat dimecres, d'on va robar diners en efectiu de la caixa enregistradora després de trencar els vidres de la porta principal d'accés.Així mateix, el sospitós està investigat per un robatori divendres en un domicili particular del carrer Antoni Fabra i Ribas de Reus, on va ser sorprès pel propietari quan s'emportava un televisor, un telèfon mòbil i altres objectes.El detingut, el qual acumula fins a una vintena d'antecedents policials, molts d'ells per delictes similars, ha passat aquest divendres a disposició judicial a Reus.

