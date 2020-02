Revelat el misteri de la famosa caixa de «La Resistencia»

Després de mesos plens d'especulacions, el misteri que amagava la famosa caixa del programa La Resistencia ha sortit a la llum. Durant l'últim mig any, el show presentat per David Broncano oferia als convidats la possibilitat de poder mirar dins una caixa amb la condició que no podien explicar què hi havia al seu interior. Si ho revelaven, havien de pagar una multa de 50.000 euros.Tots els dubtes s'han esvaït aquesta setmana durant l'entrevista a Nawja Nimri, una de les actrius de la sèrie La casa de papel. "Heu de canviar-ho, això ja ha passat de moda; ho haureu de dir en algun moment, perquè la gent acabarà farta", ha dit l'actriu. Després de discutir durant uns minuts amb Broncano, Nimri el convenç per explicar tota la veritat."Sembla que algú està tallant una pota de pernil. Veus com en surten petits filets i, el més divertit, és que cauen a terra i un gos comença a flairar-los. Tot com molt realista espanyol. Després s'obre el pla i t'adones que és un home amb una durícia al peu", ha explicat Nimri. El vídeo en qüestió és el següent:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor