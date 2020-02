El valencià Ximo Aparici s'enfrontarà a Arrimadas i Igea pel lideratge de Ciutadans

El militant valencià Ximo Aparici, disputarà la presidència del partit a la portaveu de la formació al Congrés, Inés Arrimadas, i al vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea. Després que aquest divendres hagi conclòs la presentació definitiva de les candidatures a les primàries per liderar Cs, el partit ha validat Arrimadas, Igea i Aparici com a aspirants.Tots tres comencen demà dissabte la campanya interna per intentar convèncer la militància i el proper cap de setmana, els dies 7 i 8 de març, s'escolliran els membres de la nova executiva de Cs com a pas previ al congrés de la setmana següent.Aparici és empresari i enginyer aeronàutic de Tavernes de la Valldigna (Safor) i s'ha postulat com a candidat amb l'objectiu de recuperar "els principis fundacionals de Ciutadans" i tornar a situar al "centre" polític. A més, també s'ha mostrat crític amb que, darrerament, la formació taronja hagi prioritzat el PP a l'hora de pactar governs.

