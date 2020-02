Més de 500 nous socis i 65.000 visitants en l'últim any a la Biblioteca de Manlleu

El 2019 va ser un bon any per a la Biblioteca de Manlleu. Segons ha fet públic aquesta setmana l'Ajuntament, l'edifici municipal va registrar més de 500 nous socis i més de 65.000 visitants. A part del creixement en visites, també va augmentar la xifra final de documents prestats. En total, 37.125. Prop de 13.000 persones han utilitzat el servei de préstec.Enguany s’han registrat augments importants de préstec a la secció de novel·la i novel·la juvenil, llibres de ficció per a infants a partir de 7 anys, poesia catalana, guies de viatge de països europeus i manuals d'aprenentatge d'anglès. Pel que fa als audiovisuals, augmenta el préstec de pel·lícules cinematogràfiques i sèries de televisió, així com dels discos de música rock i pop.El fons documental de la Biblioteca és de 46.296 documents, amb 93 subscripcions de revistes i diaris: és la segona biblioteca pública amb més fons de la comarca d'Osona.Una altra de les xifres que destaquen són les més de 7.000 persones que han participat en alguna de les activitats que s'organitzen: clubs de lectura, presentacions de llibres, conferències, recitals, cursos, Feinateca, etc. Aquest any no s'han organitzat tantes sessions d'activitats com l'any anterior però en canvi han estat més concorregudes.A partir del dia 2 de març de 2020 la Biblioteca modificarà el seu horari quedant fixat d’aquesta manera:

Matins: dimarts, divendres i dissabtes, de 10 a 13.30h.

Tardes: de dilluns a divendres, de 15.30h a 20.00h.

