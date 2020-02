La CUP no assistirà a l'acte de Perpinyà perquè hi veu «certs partidismes»

La CUP no serà a l'acte de demà dissabte a Perpinyà organitzat pel Consell per la República perquè hi veu "certs partidismes". Malgrat celebrar que figures com la de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tornin a Catalunya –al Rosselló–, la formació anticapitalista ha recordat aquest divendres que formalment no forma part del Consell per la República i ha indicat que no participarà de l'esdeveniment.Tanmateix, ha expressat "tot el suport antirepressiu a les persones exiliades". "La lluita antirepressiva ha de ser un dels eixos vertebradors del nou cicle polític", ha afegit.Aquest dissabte 29 de febrer se celebrarà a Perpinyà, capital de la Catalunya Nord, el primer gran acte independentista de l'any en el qual s'espera l'assistència de més de 70.000 persones, segons càlculs de l'organització A part de l'assistència dels eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, també estan confirmats els noms d'Artur Mas i del president Quim Torra.Tot seguit repassem els aspectes clau d'una de la jornada:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor