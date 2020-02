Objectiu: 50.000 signatures per blindar la protecció del Montseny

Objectiu: blindar la protecció del Montseny. Diverses entitats ambientalistes impulsen una iniciativa legislativa popular (ILP) per salvarguardar per llei l'espai natural . Per fer-ho han d'aconseguir 50.000 siagnatures en dos mesos.La ILP la promou la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, juntament amb altres entitats ecologistes. Va ser admesa a tràmit per la mesa del Parlament i el següent pas és aconseguir 50.000 firmes en un marge de 120 dies. Si s'aconsegueix aquest objectiu, el Parlament de Catalunya sotmetrà la proposta a debat.L'objecte d’aquesta proposició de llei és definir jurídicament diferents nivells de protecció dins de l'espai natural del massís del Montseny, espai amb una incalculable riquesa biològica i que es troba en constant amenaça. El massís, segons els promotors de la ILP , actualment compta amb una protecció molt feble que ve donada pel Pla especial del Parc Natural de 1977, norma de rang reglamentari "que ha quedat manifestament obsoleta i insuficient".Amb aquesta iniciativa, es pretén dotar al parc natural de l'empara i blindatge d’una llei, amb uns nivells de protecció superiors als que ha gaudit històricament, basada en les figures de Parc Natural, Paratge Natural d'Interès Nacional i Reserves Naturals Integrals, que s'adeqüen en major mesura a la realitat de l'espai natural, que, entre d'altres coses, serveix d'hàbitat a una espècie amenaçada i única en el món: el tritó del Montseny.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor