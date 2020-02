Comencen a recollir firmes per protegir el parc natural del Montseny

Una iniciativa legislativa popular (ILP) promoguda per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, juntament amb altres entitats ecologistes, començarà a recollir firmes per protegir l'espai natural del massís que aglutina territoris del Vallès Oriental i Osona. Va ser admesa a tràmit per la Mesa del Parlament i el següent pas per a la iniciativa és aconseguir 50.000 firmes en un marge de 120 dies. Si s'aconsegueix aquest objectiu, el Parlament de Catalunya sotmetrà aquesta proposta a debat.L'objecte d’aquesta proposició de llei és definir jurídicament diferents nivells de protecció dins de l'espai natural del massís del Montseny, espai amb una incalculable riquesa biològica i que es troba en constant amenaça. El massís actualment compta amb una protecció molt feble que ve donada pel Pla especial del Parc Natural de 1977, norma de rang reglamentari que haquedat manifestament obsoleta i insuficient.Amb aquesta iniciativa, es pretén dotar al Parc Natural de l'empara i blindatge d’una Llei, amb uns nivells de protecció superiors als que ha gaudit històricament, basada en les figures de Parc Natural, Paratge Natural d'Interès Nacional i Reserves Naturals Integrals, que s'adeqüen en major mesura a la realitat de l'espai natural, que, entre d'altres coses, serveix d'hàbitat a una espècie amenaçada i única en el món: el tritó del Montseny.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor