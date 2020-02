Les farmàcies de Barcelona, amb poc gel desinfectant en estoc pel coronavirus

Les mascaretes ja no són l'únic producte que genera problemes d'estoc a les farmàcies de Barcelona. Tal com ha explicat en declaracions a diversos mitjans la responsable del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Maria Perelló, en els últims dies també ha crescut molt la demanda de gel desinfectant de mans. Tant, que cada vegada és més complicat trobar-ne en farmàcies de la capital catalana. La demanada està superant amb escreix l'oferta.En paraules de Perelló, la falta de mascaretes i la de gel a Barcelona està gairebé al mateix nivell a hores d'ara. Les grans distribuïdores reconeixen falta d'estoc i des de l'organisme es fa una crida a consumir-ne "de forma lògica". En tots dos casos, les companyies són incapaces de garantir quan es podrà recuperar la normalitat.Hi ha, però, diferències entre tots dos casos. Mentre les autoritats sanitàries -entre elles l'OMS- insisteixen que és gairebé inútil portar mascaretes pel carrer i fan una crida a evitar el "malbaratament" que acabi situant en una situació de vulnerabitat aquells que realment en necessitin, la neteja freqüent de mans és una de les principals recomanacions que es fa des de les administracions per prevenir el contagi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor