Més de 150.000 famílies de l'escola concertada presenten al·legacions contra els concerts educatius

La Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC) i la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL) han presentat aquest dilluns al Departament d'Educació més de 154.000 al·legacions al projecte de decret de concerts educatius.Les famílies afirmen que amb el decret la conselleria "controla la oferta abans de saber quina és la demanda". Es mostren "plenament d'acord" amb el pacte contra la segregació escolar que van signar però reclamen "el finançament adequat". Sense aquests diners apunten que estan "obligats a seguir cobrant quotes", el que diuen que "afecta a la segregació escolar" perquè "dificulta" que les famílies puguin escollir aquestes escoles.Les entitats, que representen 366.000 alumnes, una tercera part del sistema educatiu de Catalunya, sostenen que "sense els 154 milions d'euros" amb els quals apunten que el mateix Departament d'Educació ha quantificat l'infrafinançament de les places que pateixen, hauran de seguir cobrant les quotes. "Entenem que és un brindis al sol fer unes mesures sense dotar-les als pressupostos", ha denunciat Josep Maria Prats de Fapac. "Veiem amb els decrets ganes de modificar el model de col·laboració publico-privada", que Prats creu que "perjudica a tothom"."Aquest projecte de decret supedita el concert a una programació anual de l'oferta educativa que podrà comportar la supressió d'unitats concertades abans que les famílies hàgim pogut optar pel centre de la nostra preferència", ha lamentat Albert Alegre de la CCAPAC. El decret de concerts educatius estableix nous requisits als centres si volen mantenir el concert, però "no existeix cap previsió d'aplicació econòmica que permeti fer front a unes noves condicions que comportaran la retirada dels concerts o un increment de les aportacions que hem de fer les famílies", ha afegit Prats.Fa dues setmanes les mateixes entitats van presentar davant el Departament d'Educació prop de 123.000 al·legacions al projecte de decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió. Prats ha dit que les al·legacions presentades són "un percentatge molt significatiu del sistema educatiu de Catalunya" i per això ha reclamat "diàleg" al Departament d'Educació, que lamenten no s'està produint. "Demanem que se'ns escolti i es redreci aquest decret, no el què sinó el com s'està fent", ha reblat. Ha afirmat que els dos decrets "limiten" la capacitat d'escollir dels pares i per això conclou que "generaran més segregació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor