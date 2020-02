El sensellarisme i l'hivern: un repte pendent a Tarragona

El sensellarisme sol ser una realitat invisible a les ciutats. Els sensesostre viuen sovint en l'anonimat més absolut, però cada cop hi ha més persones en situacions precàries o de vulnerabilitat al carrer, independentment de l'origen, el gènere o l'edat. Només a la ciutat de Tarragona hi ha més de vuitanta persones que no tenen una llar: una setantena viuen al carrer i la resta en albergs.Sobre ells recauen multitud de perjudicis, però la realitat d'aquests ciutadans és ben heterogènia i el repte de la reinserció social no és fàcil. Cada sensesostre amaga una història i un perquè i cal abordar-lo des d'una perspectiva humana i particular.L'hivern i les baixes temperatures solen ser moments especialment durs per al col·lectiu. L'Ajuntament de Tarragona, com la majoria de municipis, té preparat un pla per acollir aquestes persones quan els termòmetres baixen sota zero o quan els temporals posen en risc la seva integritat física. Es tracta de l'anomenada "Operació Iglú", un pla que, de moment, enguany encara no s'ha activat a la ciutat tot i haver viscut un temporal com el Gloria i diverses gelades.El protocol de l'Ajuntament, elaborat conjuntament amb Protecció Civil, la Guàrdia Urbana, Creu Roja i l'Institut de Serveis Socials, estableix que l'Operació es posa marxa quan els graus siguin negatius o quan hi hagi "inclemències climatològiques". La seva activació depèn, en primer terme, de la Conselleria de Serveis Socials i , en segon, de la de Seguretat Ciutadana, que són els qui valoraren la perillositat de la situació. Si s'activa, un equip d'intervenció recorre els carrers de la ciutat per oferir als sensellar un sostre on ser allotjats i, en cas que no ho acceptin, proporcionar-los mantes i aliments per passar la nit.D'ençà que ha començat l'hivern, a Tarragona no han baixat les temperatures per sota dels zero graus, però en diverses ocasions les condicions meteorològiques han estat dures. Ara fa un mes, per exemple, el temporal Gloria va posar en emergència la ciutat i tot i això no es van realitzar actuacions per protegir la vuitantena de persones sense sostre. Això posa sobre la taula la necessitat de crear un protocol més humà que contempli poder ampliar l'Operació Iglú a més situacions que les que marca ara el document.El grup municipal de Junts per Tarragona ja ha traslladat en diverses ocasions aquesta petició a les conselleries corresponents per tal que es revisi el protocol, però, de moment, segons explica la consellera Cristina Guzmán al, no hi ha hagut cap moviment de l'executiu per canviar-ho."Tot i que a Tarragona no és habitual que les temperatures baixin dels zero graus, els elevats nivells d'humitat provoquen un augment de la sensació de fred. No cal esperar que les temperatures baixin sota zero per activar l'Operació Iglú, sinó que els serveis d'allotjament, aliments calents i mantes s'haurien d'incrementar i oferir durant tot l'hivern", demana.Guzmán recorda que en els darrers anys a Tarragona s'ha hagut de lamentar la mort de persones sense sostre i exigeix que es treballi per pal·liar el sensellarisme més enllà dels capítols de fred. Junts per Tarragona explica que la consellera de Serveis Socials, Carla Aguilar, es va comprometre a l'inici de la legislatura a actuar en aquest àmbit, però, de moment, a menys d'un mes per acabar l'hivern, l'executiu no ha aplicat ni ha anunciat cap nova mesura al respecte.

