El medi ambient i l'espai públic centren les propostes d'inversions dels veïns a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ja ha recollit 640 projectes d'inversió als deu districtes de la ciutat en el marc del procés de pressupostos participatius. La iniciativa permetrà que els veïns decideixin on s'han d'invertir 75 milions d'euros, un 5% de les inversions municipals. Per ara, les propostes relacionades amb l'emergència climàtica i els espais públics centren les propostes.Concretament, 200 propostes estan relacionades amb el medi ambient i gairebé 200 amb la urbanització i millora dels espais públics, l'accés a instal·lacions municipals o equipaments de barri.El districte on s'han presentat més propostes és Sant Martí, amb un total de 125, seguit per Sants Montjuïc amb 78. Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi -amb poc més de 20 a cadascun- són els districtes on s'han registrat menys iniciatives.El procés de pressupostos participatius es tancarà al juny. Fins al 27 de maç es desenvoluparà la fase de presentació de propostes, que després es valoraran tècnicament.Els veïns de la ciutat poden prendre part en el procés de pressupostos participatius a través de la pàgina web decidim.barcelona

