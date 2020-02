Tornar a Vinçon

És bonic tornar als llocs dels quals guardes bon record. És bonic tornar als llocs que han sigut importants. I encara és més bonic tornar-hi quan ja no hi són, quan ja fa anys que s'han evaporat, que han desaparegut, que han sigut expulsats, trets de circulació, esborrats del mapa. Vinçon és un d'aquests llocs. Va tancar a finals de maig de 2015 i ara hi ha un espantós Massimo Dutti.



Quin canvi, oi? Canviar disseny, bon gust, història, relat, ciutat per fotocòpia, repetició, fabricació en sèrie, franquícia. De tant en tant, torno a Vinçon. Quan em trobo amb un ventall que fa mil anys que tinc. O amb un tallador de patates que va sortir d'allà. O amb alguna de les bosses que en conservo. O amb el generós plec de postals promocionals de la Sala Vinçon que guardo al meu arxiu i que de tant en tant puc enriquir amb alguna nova adquisició.



Ara he tornat a Vinçon gràcies a Disueño, el preciós llibre de Pepa Bueno Fidel que han editat el Museu del Disseny i l'Ajuntament de Barcelona. Disueño –i cito el pròleg de Pilar Vélez- és com s'anomena el disseny català que entre 1977 i 1979 va voler expressar una poètica diferent, un concepte més enllà del disseny ortodox, funcional i acadèmic. Disueño es va concretar en tres exposicions i va comptar amb les sinergies encreuades del Foment de les Arts Decoratives i dels premis Delta. llibre de Pepa Bueno Fidel que han editat el Museu del Disseny i l'Ajuntament de Barcelona. Disueño –i cito el pròleg de Pilar Vélez- és com s'anomena el disseny català que entre 1977 i 1979 va voler expressar una poètica diferent, un concepte més enllà del disseny ortodox, funcional i acadèmic. Disueño es va concretar en tres exposicions i va comptar amb les sinergies encreuades del Foment de les Arts Decoratives i dels premis Delta.

Flyers Bocaccio Foto: ARXIU TONI VALL

Curosament editat, dissenyat –no podia ser d'altra manera- amb un bon gust exquisit, Disueño recorre els preceptes, tendències, inspiracions i influències dels objectes i dels seus creadors al llarg d'una vida curta i prolífica, molt carregada de somnis i d'atreviments, de voluntats de trencament i, sobretot, de ganes d'explicar coses diferents a través de les línies, la geometria dels objectes, la promiscuïtat conceptual. Tota mena de mobles, làmpades, elements decoratius i vinculacions amb l'interiorisme i el disseny dels espais. Un corpus creatiu realment apassionant.



Vinçon va ser un dels espais en què Disueño va tenir calat. La Sala Vinçon, més concretament, que era l'espai en què s'organitzaven exposicions i mostres d'art de tota mena. La majoria de postals que tinc al meu arxiu són d'una etapa posterior a la de Disueño però serveixen també per fer-se una idea de quina era la personalitat de l'indret, com de rellevant ha estat Vinçon, per l'impuls que ha donat a carreres com les d'Àngel Jové, Silvia Gubern, Carlos Pazos, Arranx Bravo i Bartolozzi, Xavier Sust...

Flyers Vinçon Foto: ARXIU TONI VALL.

Al llibre també hi apareixen sovint les inicials BD. És BD, conegut com Barcelona Design, també com Ediciones de Diseño, però que originàriament és Bocaccio Design. Sí, és el segell de disseny que l'any 1972 van constituir l'Studio Per (Oscar Tusquets, Lluís Clotet, Cristian Cirici, Anna Bohigas) amb Oriol Regàs, amo i senyor de Bocaccio. Sí, la boite del carrer Muntaner 505, molt més que una discoteca. Al llarg del llibre trobem alguns flyers de productes de Bocaccio Design com el Juego de meses xinas, de Xavier Sust o el coixí anomenat Hermafrodita imaginat per la fecunda ment d'Arranz Bravo i Bartolozzi.