​VÍDEO Un reporter s'oblida de desactivar els filtres en ple directe i es converteix en viral

Clearly too cool for the snow pic.twitter.com/OXCHLQJh9K — Justin Hinton (@JustinWLOS) February 20, 2020

Why not get a workout in at the same time? Forget sun’s out, guns out pic.twitter.com/36BNsdqZX2 — Justin Hinton (@JustinWLOS) February 20, 2020

But my all time favorite has to be this one. 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/sulcMQSF7U — Justin Hinton (@JustinWLOS) February 20, 2020

Un reporter de la televisió de Carolina de Nord (Estats Units) va captar de seguida l'atenció dels televidents durant una retransmissió en directe per informar sobre una inusual nevada a la ciutat d'Asheville. El motiu? Un descuit que s'ha fet viral i que ell mateix s'ha pres amb humor.Justin Hinton, de la cadena WLOS ABC 13, no era conscient que el filtre de realitat augmentada de Facebook estava activat quan va començar a retransmetre en directe. El resultat va ser un informatiu d'allò més inusual. Hinton va anunciar la previsió meteorològica adornat amb un barret, un parell d'ulls sortits, orelles de gat i una infinitat d'accessoris més que, com és evident, no van passar desapercebuts.El reporter de 31 anys es va assabentar del seu error després del directe, just quan va començar a llegir els comentaris que els espectadors havien deixat a Facebook. En qüestió d'hores, el vídeo s'ha fet viral.L'anècdota es va quedar en això i el mateix Hinton és qui ha aprofitat la situació per posar de manifest que, amb humor, tot és fàcil de portar. Així compartia la seva reacció a Twitter en assabentar-se del lapsus.

