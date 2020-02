Augmenten a 32 les persones infectades pel coronavirus a l'Estat

El nombre de persones infectades pel coronavirus a l'Estat ha augmentat a 32, segons les dades del Ministeri de Sanitat actualitzades aquest divendres a les dotze del migdia. En aquesta xifra hi ha sumats els dos primers afectats per l'agent patogen, que ja han estat donats d'alta.Des d'ahir al vespre, s'han detectat set nous casos -un a l'Aragó, un a Madrid i cinc a Andalusia- que eleven a 30 els casos actius de coronavirus. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat en roda de premsa que tots menys un dels afectats, que està a l'UCI però "estable", estan en "bones condicions".En total, hi ha tres transmissions locals -la resta són casos importats de l'estranger-, dues a Madrid i una a Sevilla. A aquestes zones, la "possibilitat de transmissió seria de baix nivell", ha dit Simón. El Ministeri de Sanitat, per ara, no es planteja prendre mesures addicionals.Simón ha dit que la prioritat és identificar tots els contactes i assegurar que "no n'hi ha cap descontrolat" així com "identificar l'origen" de totes les transmissions i valorar si poden haver-hi d'altres no identificades."Res indica que l'escenari hagi canviat i que calgui elevar a un segon nivell. Per ara es manté tot com està. En tot cas ho anem avaluant constantment", ha dit Simón, que ha descartat, per ara, suspendre actes públics que impliquin l'aglomeració de persones.Tanmateix, Simón ha dit que valoraran situacions concretes en les quals calgui prendre mesures específiques. Així doncs, en total el Ministeri de Sanitat confirma cinc casos a Madrid, vuit al País Valencià, sis a les Illes Canàries, tres a Catalunya, un a les Illes Balears, sis a Andalusia, un a l'Aragó i dos a Castella i Lleó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor