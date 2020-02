Admesa a tràmit una querella contra Netflix per ofendre els «sentiments religiosos»

🔴 ÚLTIMA HORA 🔴 La justicia admite a trámite nuestra querella contra @NetflixES, por vulnerar el art. 525 del #CódigoPenal, tras la emisión - en #España - de una película que hace escarnio de los dogmas cristianos.https://t.co/oYRizrHKiR — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) February 27, 2020

El jutjat d'Instrucció número 4 de Colmenar Viejo (Madrid), ha admès a tràmit una querella presentada contra Netflix per"delicte contra els sentiments religiosos". L'associació espanyola d'Advocats Cristians va demandar la plataforma per haver emes la pel·lícula La primera temptació de Crist, on Jesuscrist és homosexual.L'argumentació que havia donat el grup, és que l'argument de la pel·lícula suposa un "escarni" al catolicisme per "insinuar" que Jesucrist és homosexual. Demanda que el jutge ha acceptat ja que està recollida a l'article 525 del Codi Penal, el qual tipifica els "delictes contra els sentiments religiosos".Aquest article, el 525, és el mateix que també ha donat peu a que recentment l'actor Willy Toledo s'enfronti a 22 mesos de multa per "cagar-se en Déu". De fet, l'associació d'Advocats Cristians que s'ha querellat contra Netflix també és la que ha aconseguit portar el sevillà davant del jutge.

