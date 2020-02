Societat Civil Catalana tallarà els túnels de Vallvidrera mentre durin les protestes a la Meridiana

Societat Civil Catalana tallarà l'entrada als túnels de Vallvidrera cada divendres mentre durin els talls de la Meridiana. Així ho ha afirmat el president de l’organització Fernando Sánchez en una roda de premsa celebrada aquest divendres al matí.L'entitat unionista comunicarà avui les seves intencions a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat, amb la voluntat de tallar la Via Augusta i bloquejar la sortida de la ciutat pels túnels de Vallvidrera cada divendres. L'acció començaria la setmana que ve i es faria fins que no acabi la protesta independentista que impedeix la circulació a l'avinguda Meridiana cada vespre. Algunes formacions polítiques, com el PSC, ja han demanat evitar la protesta sobiranista Fernando Sánchez Costa ha definit com “una vergonya" que "els radicals" -així els ha anomenat- tallin la Meridiana durant més de 150 dies. El president de Societat Civil Catalana ha assegurat que, amb el tall que pretenen fer, "els independentistes no podran anar a esquiar amb normalitat a la Cerdanya", de la mateixa manera que els independentistes "ara no deixen tornar a casa seva als treballadors".Segons ha detallat Societat Civil Catalana, les protestes s'exerciran tinguin o no tinguin el permís de l'Ajuntament, tot i que també destaquen que l'acte "és simbòlic" i que si els Mossos d'Esquadra apareixen amb antiavalots, es retiraran i no oferiran cap oposició. Els talls es produiran a la cruïlla de la Via Augusta amb el carrer de l'Hort de la Vila, abans del primer túnel.Miguel Candel, president de l'organització a la territorial de Barcelona, creu que "la gent no és prou conscient del problema amb els talls de la Meridiana" i que amb l'acció que plantegen volen "fer partícips als barcelonins de la problemàtica".El president de l'entitat també ha comentat la primera reunió de la taula de diàleg a la Moncloa per resoldre el conflicte català. Sánchez Costa ha reivindicat que l'organització que presideix "sempre ha estat partidària del diàleg per resoldre qualsevol conflicte", però creu que la conformació de la taula de diàleg és "confusa" i "té un encaix institucional complicat".Sánchez Costa ha demanat un diàleg "constitucional i legal", i ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, que col·loqui tres punts sobre la taula: una llei electoral "justa i equilibrada", la neutralitat de l'espai públic i la normalització de les dues llengües pròpies.Des de l'entitat unionista també demanen "no oblidar a una part dels catalans", que sentirien una forta desafecció amb les institucions de l'Estat "si fa la impressió que trencar els marcs legals i de convivència té premi".

