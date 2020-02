El Marroc impedeix l'entrada al Sàhara d'una delegació de diputats catalans

El Marroc ha impedit que arribés aquest divendres al Sàhara una delegació catalana conformada per vuit diputats i membres institucionals i civils que integren l'intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara del Parlament. En formaven part els diputats Ferran Civit (ERC), Susanna Segovia (comuns) i Vidal Aragonés (CUP) i membres del Fons Català de Cooperació, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i de l'entitat Sàhara Dempeus, els quals no han pogut baixar de l'avió per impediment de les autoritats marroquines.L'objectiu de la delegació era fer reunions i trobades amb col·lectius sahrauís que denuncien la vulneració constant dels Drets Humans. Un cop han arribat a l'aeroport de l'Al-Aaiun, però, han estat retinguts i se'ls ha vetat la sortida de l'avió, procedent de Las Palmas (Illes Canàries). Un representant del govern marroquí els ha comunicat que no podien baixar i els ha reclamat que tornessin a l'aeroport d'origen.No és el primer cop que les autoritats d'aquest estat impedeixen l'entrada de delegacions institucionals, ja que just a principis del desembre passat també van evitar que quatre diputats bascos accedissin al Sàhara. Es dona el cas que el Marroc és un receptor de recursos de les institucions catalanes i, de fet, és un dels tres països prioritaris per la cooperació del país que compten amb una delegació permanent de l'ACCD.Segons ha denunciat la CUP en un comunicat, les autoritats marroquines "mai donen l'ordre d’expulsió per escrit" i al·leguen que delegacions com la catalana o abans la basca pretenen "perjudicar els interessos del Marroc".

