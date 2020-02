El ple de Barcelona ratifica la privatització total de Serveis Funeraris

El ple municipal de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda a la venda del 15% de participació del consistori a l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona SA. La proposta ja es va aprovar la setmana passada a la comissió d'Economia i Hisenda i aquest divendres Barcelona en Comú, el PSC, ERC i el PP hi han donat llum verda de manera definitiva.L'empresa gestiona quatre tanatoris a Barcelona i presta més de 14.000 serveis funeraris a l'any. Actualment el 85% del capital de la companyia està controlat per la funerària privada Mémora.La decisió arriba amb la incògnita de què passarà amb una de les propostes estrella del govern de Colau durant el passat mandat: la creació d'una funerària pública. En plena precampanya de les municipals, els comuns només van aconseguir el suport de la CUP i els dos regidors no adscrits i el projecte no va poder tirar endavant El regidor de govern Eloi Badia ha estat l'encarregat de defensar la decisió i assegurar que el compromís de l'executiu amb la funerària pública és ferm. Des d'ERC, Jordi Coronas, ha justificat el vot positiu amb l'argument que els diners que s'aconsegueixin amb la venda del paquet accionarial es podrà destinar a polítiques públiques i ha demanat al govern que estudiï si a la ciutat li convé més un servei públic o un de privat regit per un codi de bones pràctiques i de transparència.Per part de JxCat, Ferran Mascarell, ha lamentat la venda assegurant que el seu grup veu en la col·laboració público-privada el millor model de funcionament. "Van dir que farien una funerària pública i ara ens proposen vendre el 15% i deixar el servei en mans totalment privades. No acabem d'entendre cap a on van", ha dit.Des del PP, Josep Bou ha demanat conèixer a què es destinaran els diners de la venda, mentre que la regidora de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, ha donat suport a la mesura i l'ha qualificat de "més econòmica que política".El sindicat UGT ha lamentat aquest divendres que l'Ajuntament de Barcelona hagi aprovat la privatització definitiva de Serveis Funeraris i que la decisió s'hagi tirat endavant amb el suport dels partits d'esquerres del consistori.La UGT denuncia que l'Ajuntament es desentén de la gestió, el manteniment i el control dels tanatoris de Les Corts, Collserola i Sant Gervasi. Mentrestant, constata que la funerària pública no està a l'agenda, perquè no hi ha acord dels grups municipals, i que en tot cas seria un procediment lent que duraria anys.El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament la nova taxa pel servei de recollida de residus en domicilis, que estableix les bases per premiar aquells veïns que reciclin més.Per ara la taxa costarà entre 27 i 51 euros per llar, anirà lligada al rebut de l'aigua, i l'objectiu és que s'acabi definint un cos concret per a cada municipi en funció de la quantitat de residus que recicli cada llar. Un control que es podrà fer quan es posin en marxa mesures com el porta a porta o els contenidors intel·ligents.La taxa s'ha aprovat amb els vots de Barcelona en Comú, el PSC i ERC, mentre que Ciutadans, Barcelona pel Canvi i el PP s'hi han oposat. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha defensat la taxa assegurant que representa una fiscalitat "justa". "Representa un salt qualitatiu en la recollida de residus", ha valorat.El regidor d'ERC, Jordi Coronas, ha demanat el govern que la fiscalitat municipal faci pagar més a qui més residus generi, mentre que Junts per Catalunya també ha demanat una fiscalitat basada en la generació de residus.Des de Ciutadans, María Luz Guilarte ha criticat que el govern municipal no detalli "quan i com" s'implementarà la taxa, mentre que Josep Bou (PP) ha criticat l'augment d'impostos. Per part de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, ha criticat que el govern municipal no accepti "observacions" per part de l'oposició i ha acusar l'executiu de Colau de manca d'autocrítica.El ple de l'Ajuntament de Barcelona aprovarà aquest divendres per unanimitat una declaració institucional que insta Nissan a "reafirmar el compromís" amb la planta de la Zona Franca.El gest del consistori arriba després que el 28 de gener la direcció de Nissan va anunciar que a partir del mes de maig es deixarà de fabricar a la Zona Franca la pick-up-X-Class de Mercedes, un fet que segons l'empresa faria que la planta no sigui "rendible".En paral·lel, el 3 de febrer es va anunciar que a partir de la Setmana Santa també es reduirà un 40% la producció de la furgoneta elèctrica que fabriquen, l'e-NV200, l'únic vehicle elèctric que es produeix a Catalunya. Aquest fet deixarà la planta per sota del 20% de la seva capacitat.Els treballadors reclamen un pla que asseguri el futur de la planta amb l'adjudicació d'un nou model de vehicle i l'Ajuntament ha volgut visibilitzar el seu suport a la plantilla. "Barcelona aposta per mantenir indústria", ha dit Colau, que ha agraït la "lluita" dels treballadors de la planta de la Zona Franca i ha expressat la "disponibilitat" del consistori per treballar amb la Generalitat i l'Estat per obrir negociacions per aconseguir nous encàrrecs per a la planta.La declaració aprovada també insta l'empresa a prendre mesures que puguin "capgirar la situació", com l'adjudicació de la producció d'un nou model.

