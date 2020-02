La quarantena per sospita de coronavirus es considera baixa mèdica

La quarantena per descartar un contagi de coronavirus es considera baixa mèdica. Així doncs, tal com ha establert definitivament aquest divendres la Seguretat Social, l'aïllament forçós de 14 dies -termini màxim d'incubació del virus- al qual se sotmeten a tots aquells que han tingut un contacte estret amb algun infectat rebrà el mateix tractament que una malaltia comú, com la grip.La baixa per malaltia comú es cobra a partir del quart dia. Hi ha casos excepcionals, depenent de si el conveni al qual s'acull el treballador millora aquesta cobertura. Entre el quart i el quinzè dia de baixa, tots dos inclosos, la prestació per incapacitat temporal recau en l'empresari per tal que, posteriorment, l'acabi assumint la Seguretat Social.En el criteri oficial ja establert s'exposa que "els treballadors no estan afectats, en sentit estricte, per un accident o per una malaltia", però "han d'estar vigilats i rebre la corresponent assistència sanitària" per a diagnosticar el seu cas, per la qual cosa "estan impedits per a la feina per obvies raons".

