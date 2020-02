Manel, Julio Iglesias i Estopa, caps de cartell a Cap Roig

Presentació del Cap Roig 2020. Foto: Caixabank

Estopa, el cantant Julio Iglesias (que oferirà una actuació doble) o bé el grup Manel són alguns dels grans reclams del cartell del festival de Cap Roig d'enguany . Aquest divendres s'han presentat els grups que actuaran a la 20a edició, entre els quals també hi ha el pianista Yann Tiersen i el cantant de soul Lionel Richie.El festival començarà el 10 de juliol amb un concert de The Lumineers i abaixarà el teló la doble actuació de Julio Iglesias el 21 i 22 d'agost. Durant aquest període de temps cantants de diferents estils desfilaran per l'escenari, des d'artistes internacionals com Andrea Bocelli fins als més nostrats com ara Manel, Els Amics de les Arts o bé Estopa.La programació es completa amb l'actuació de Roger Hodgson, cantant de Supertrump, que tornarà a Cap Roig el 25 de juliol. Maestro (31 de juliol), Ara Malikian (4 d'agost), Blaumut (10 d'agost), Morat (16 d'agost), Aitana (18 d'agost) i Antonio José (20 d'agost) culminen els artistes convidats al vintè aniversari.Respecte als confirmats per a la programació paral·lela Cap Roig Mini, el festival comptarà amb l'actuació del Pot Petit el 9 d'agost i del Mag Lari el dia 15 d'agost. Les entrades pel festival es posaran a la venda el 2 de març a les 10 h del matí al web del festival.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor