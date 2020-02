Localitzat l'origen del primer contagi local de coronavirus a l'Estat

Dos turistes de Xangai, a la Xina, origen del primer contagi local de coronavirus a l'Estat. El conseller de Salut d'Andalusia, Jesús Aguirre, ha informat aquest divendres al matí que el pacient de Sevilla va estar en contacte indirecte amb una parella provinent de la ciutat més poblada del món.Va ser el primer infectat de Covid-19 a l'Estat que no havia viatjat a cap zona de risc -ahir el ministeri de Sanitat va confirmar dos casos més no importats a Madrid -. Un cop detectada la situació, les autoritats sanitàries van centrar els esforços en detectar l'origen del contagi. Ara, tal com recull El Periódico , han pogut confirmar que els dos turistes, que estaven de visita a Màlaga, va tenir contacte amb alguns dels assistents a una reunió a la qual va anar més tard l'home de Sevilla.Els serveis epidemiològics andalusos ja han realitzat les proves del coronavirus a totes les persones que van assistir a la reunió i al seu cercle de contactes més proper.

