L'Ajuntament de Barcelona insta Nissan a «reafirmar el seu compromís» amb la planta de la Zona Franca

El ple de l'Ajuntament de Barcelona aprovarà aquest divendres per unanimitat una declaració institucional que insta Nissan a "reafirmar el compromís" amb la planta de la Zona Franca.El gest del consistori arriba després que el 28 de gener la direcció de Nissan va anunciar que a partir del mes de maig es deixarà de fabricar a la Zona Franca la pick-up-X-Class de Mercedes, un fet que segons l'empresa faria que la planta no sigui "rendible".En paral·lel, el 3 de febrer es va anunciar que a partir de la Setmana Santa també es reduirà un 40% la producció de la furgoneta elèctrica que fabriquen, l'e-NV200, l'únic vehicle elèctric que es produeix a Catalunya. Aquest fet deixarà la planta per sota del 20% de la seva capacitat.Els treballadors reclamen un pla que asseguri el futur de la planta amb l'adjudicació d'un nou model de vehicle i l'Ajuntament ha volgut visibilitzar el seu suport a la plantilla. "Barcelona aposta per mantenir indústria", ha dit Colau, que ha agraït la "lluita" dels treballadors de la planta de la Zona Franca i ha expressat la "disponibilitat" del consistori per treballar amb la Generalitat i l'Estat per obrir negociacions per aconseguir nous encàrrecs per a la planta.La declaració aprovada també insta l'empresa a prendre mesures que puguin "capgirar la situació", com l'adjudicació de la producció d'un nou model.

