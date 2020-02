Greta Fernandez narra el seu aïllament en un hotel de París perquè creuen que té coronavirus

Aïllada i sense poder sortir de l'habitació de l'hotel a París. Així és com es troba l'actriu catalana Greta Fernandez que, a través del seu compte d'Instagram , explic com el personal de l'hotel la manté retinguda per por a que estigui infectada pel coronavirus.Tot ha començat quan la noia aquest matí ha demanat un termòmetre a la recepció de l'hotel per mirar-se la temperatura ja que encara arrossega unes angines de fa dies. Malgrat haver comprovat que no tenia febre, el director de l'hotel li ha demanat que es quedés a l'habitació per precaució i que esperés a que un metge la visités.Per tot plegat Fernandez s'ha mostrat molesta amb la situació, que qualifica "d'exagerada", ja que no ha pogut anar a la desfilada de Loewe a la que tenia previst assistir.

