Els jutges tomben la principal mesura del nou decret d'habitatge del Govern

Els jutges de l'Audiència Provincial de Barcelona ja han acordat un posicionament comú envers el nou decret d'habitatge aprovat pel Govern i validat pel Parlament. Els magistrats han establert que els desnonaments no es podran frenar encara que un gran propietari no hagi ofert un lloguer social a una família vulnerable.Els magistrats consideren que l'obligació d'un gran propietari d'oferir un lloguer social abans de desnonar no pot ser considerada com un requisit per admetre una demanda judicial. Per tant, si un gran tenidor porta el seu cas als jutjats, el procediment per desallotjar s'iniciarà.En l'acord, els jutges consideren que en cas d'incompliment de l'obligació d'oferir lloguer social és l'administració pública qui ha d'actuar interposant sancions.En una entrevista a NacióDigital , la degana dels jutges de Barcelona, Mercè Caso, ja avançava aquest dijous que el decret d'habitatge no serviria per frenar desnonaments als jutjats.El Govern, però, continua defensant la nova legislació. En una carta enviada al Sindicat de Barri del Poble Sec, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya comunica la seva "voluntat" de fer complir l'obligació d'oferir un lloguer social abans de desnonar.Tot i que el pronunciament oficial dels jutges no ha arribat fins a aquest divendres, la titular del jutjat 48 de primera instància de Barcelona ja es va desentendre del nou decret d'habitatge, autoritzant el desnonament de sis famílies al Bloc Llavors de Barcelona tot i que el propietari, el fons voltor Vauras Investments, no els ha ofert cap lloguer social.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor