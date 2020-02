La meitat d'estudiants catalans d'Erasmus a Itàlia està en zones de risc pel coronavirus

Un 55% dels 650 estudiants catalans d'Erasmus a Itàlia estan en regions afectades pel coronavirus, segons informacions facilitades per les universitats catalanes al Consell Interuniversitari de Catalunya, que remarca que aquests joves estan subjectes a les mateixes recomanacions que la resta de la població.En aquest sentit, les autoritats catalanes recomanen que contactin amb el 061 si provenen d'aquestes zones i tenen símptomes respiratoris. Els que es trobin bé no són casos sospitosos. Pel que fa als estudiants italians que fan estades en campus de Catalunya, la xifra total prevista per aquest curs és similar a la dels catalans que marxen a Itàlia.Des del moment que es van fer oficials els primers casos de coronavirus a Europa hi ha coordinació constant entre el CIC i el Departament de Salut. Al marge dels criteris generals, les universitats poden adoptar recomanacions específiques per als estudiants procedents d'àrees de risc i que no presenten símptomes.

