VÍDEO Un incendi calcina la teulada d'un edifici d'apartaments a Llavorsí

Així ha quedat la teulada de l’edifici afectat. Foto: Bombers

Un incendi declarat aquest dijous poc després de dos quarts de vuit del vespre ha cremat totalment el sotateulat i la coberta de la part nord d'un edifici de tres plantes de Llavorsí, situat al carrer de la Farga.Segons informen els Bombers de la Generalitat , que hi van desplaçar 13 dotacions, com a mesura preventiva es va desallotjar tots els veïns de l'immoble ja que les flames es van propagar per la façana de fustat tot i que es va evitar que afectessin els pisos inferiors.A primera hora d'aquest divendres al matí, Bombers i Pompièrs d'Aran continuaven treballant en les tasques d'extinció de l'incendi i poc després de les 9:30h del matí s'ha donat el foc per controlat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor