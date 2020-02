Roben mascaretes d'un important hospital públic de Catalunya

aquest matí un quiròfan d'un important hospital públic ha estat a prop d'aturar la seva activitat pq havien desaparegut mascaretes. Ambdós casos són trists exemples de comportaments inadmissibles per part de professionals https://t.co/2JvAVnRviz — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) February 27, 2020

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha alertat que el quiròfan d'un important hospital públic va estar a prop d'aturar la seva activitat dijous al matí perquè havien desaparegut mascaretes, un "trist exemple de comportament inadmissible per part dels professionals".

Padrós ha denunciat la situació a través de Twitter, on ha demanat als seus companys i companyes que "exemplifiquin actituds responsables", sent "coherents" amb el que demanen a la població.



Tot i la crida a la calma feta per les autoritats sanitàries a Catalunya, la paranoia col·lectiva desfermada pel coronavirus ja ha provocat que sigui pràcticament impossible aconseguir mascaretes a les farmàcies de Barcelona. Encara que com ja han explicat els experts en diverses ocasions, aquestes no són garanteixen que es pugui prevenir el contagi del virus.

