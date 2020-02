Puigdemont, Comín i Ponsatí porten a Europa el cas del vocal de la JEC que Cs tenia a sou

Perquè és a l'origen de la meva inhabilitació, presentaré una querella per suborn, prevaricació i/o delicte electoral contra Betancor i els que siguin responsables d'aquest escàndol que posa en dubte totes les decisions preses per la JEC els últims 2 anys. https://t.co/1w8M6m5QdX — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) February 27, 2020

Els eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han denunciat en una carta al president de la cambra, David Sassoli, les "greus irregularitats" de l'exmembre de la Junta Electoral Central, Andrés Betancor, que estava a sou a Ciutadans , i insten la institució a obrir una investigació.Segons afirmen a la carta, que avança Vilaweb , Betancor va ser "un dels artífexs que el parlament fos conduït a creure" que Puigdemont, Comín i Ponsatí "no eren eurodiputats". D'altra banda, els tres parlamentaris de JxCat exigeixen que s'aparti a Cs de la presidència del comitè d'Afers Jurídics de la cambra, que és el que ha d'analitzar els seus tres suplicatoris. Segons ells, l'actitud de Betancor i Cs és un "atemptat al sistema democràtic".Qui també ha anunciat la seva intenció de querellar-se contra Betancor és el president de la Generalitat, Quim Torra. A través de Twitter, Torra va explicar que té intenció de presentar "una querella per suborn, prevaricació i/o delicte electoral" contra el membre de la Junta Electoral Central després que, tal com va avançar ElDiario.es , hagi estat a sou de Ciutadans en els darrers anys mentre resolia recursos del partit taronja i qüestions relacionades amb Catalunya i el procés.Torra considera que el cas "és a l'origen de la seva inhabilitació" i per això actuarà contra el vocal de la JEC i contra "els que siguin responsables d'aquest escàndol". El president, a més, creu que això "posa en dubte totes les decisions preses per la JEC els últims dos anys".

