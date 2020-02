​El govern espanyol apujarà els preus del tabac, que es podrien doblar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que el govern espanyol vol augmentar els preus del tabac, que es troben "entre els més baixos d'Europa". Durant la compareixença a la comissió de Sanitat, Illa ha dit que un paquet a l'estat espanyol costa al voltant d'uns cinc euros davant de la mitjana de deu euros que val als països de l'entorn."Tenim marge per equiparar-nos als nostres socis comunitaris", ha dit durant la seva intervenció. El ministre també ha dit que la intenció del govern espanyol és ampliar els espais lliures de fum i que analitzaran la introducció de l'etiquetat neutre, en la línia del que han fet altres països com França. Les mesures s'inclouran en un pla per a la reducció del tabaquisme que volen elaborar.D'altra banda, Illa ha afirmat que cal reconsiderar la despesa pública en salut "com una inversió de futur per al país". En aquest sentit, ha dit que la despesa en aquest àmbit se segueix situant per sota de la inversió d'altres països de l'entorn. "Augmentarem progressivament els recursos públics dedicats a la salut en els propers exercicis fins assolir el 7% del PIB".

