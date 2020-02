El coronavirus es frena a la Xina però genera pànic a les borses mundials

Els contagis de coronovirus a la Xina van sensiblement a la baixa, la qual cosa genera optimisme, alhora que cautela a dins de l'OMS. Aquest dijous, la xifra de víctimes ha repuntat una mica (44) al país asiàtic, però és la segona més baixa dels últims dies i, a més, només hi ha hagut uns tres-cents contagis.La preocupació de l'OMS se situa ara en altres països, com Itàlia, ja amb 17 persones mortes, o Iran, amb més de 2.000 afectats. A l'estat espanyol s'han incrementa el nombre de persones infectades aquest dijous, amb 12 casos més, que situa la xifra en un total de 25.Pel que fa a Catalunya, ahir es va confirmar el tercer cas de coronavirus. Com els dos primers, es tracta d'un contagi importat des del nord d'Itàlia. La infectada és una noia de 22 anys, de Tenerife, que havia viatjat la setmana passada a Milà i que estava en plena visita de diversos dies a Barcelona. Ella mateixa, en notar que no es trobava del tot bé, va anar a l'Hospital Clínic, on està ingressada en règim d'aïllament. El Departament de Salut cataloga el seu cas, igual que els altres dos, com a "lleu".Les autoritats han activat els mateixos protocols i, per tant, estan identificant totes aquelles persones que haurien estat en contacte estret amb ella en els últims dies. Un cop localitzats, se'ls aïllarà a casa durant dues setmanes amb monotorització i vigilància mèdica constant.En paral·lel, tal com ha informat Salut, els dos primers casos de coronavirus detectats en territori català, també a Barcelona, "evolucionen bé". Actualment ja hi ha 52 persones en aïllament domiciliari. Són els contactes quotidians del noi de 22 anys i la dona de 36. Aquests xifra, doncs, augmentarà en les pròximes hores, quan s'estableixi el cercle més proper de la tercera infectada.Com en aquest tercer cas, els altres dos positius havien estat al nord d'Itàlia: la dona a Milà i a Bèrgam, i el noi a Milà. Cap dels tres casos està relacionat.Confirmats els tres contagis intern, les autoritats insisteixen que l'Estat està per ara en el primer nivell d'emergència: l'escenari de contenció. En cas que es passi a considerar que hi ha transmissió comunitària massiva s'obriria l'escenari 2, de mitigació. És en aquest punt quan, per primera vegada, entrarien en joc accions per "reduir aglomeracions de persones" que caldria anar especificant i concretant.Per altra banda, tot i l'optimisme moderat, les borses mundials han tancat aquest dijous amb pèrdues generalitzades, algunes de rècord com les del Dow Jones, amb menys de 450 punts en un dia. L'Ibex també ha perdut el 10% en una setmana i se situa per sota els 9.000 punts.

