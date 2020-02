Zapatero defensa la taula de diàleg amb Catalunya

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha saludat aquest dijous la taula entre el Govern i la Generalitat en reiterar que el diàleg és la "única via" per afrontar la situació a Catalunya i ha reclamat suport per a l'Executiu de Pedro Sánchez davant "tràngols decisius" com aquest.



"Estic molt esperançat, tota persona que estimi Espanya, diversa, moderna i ambiciosa, ha de recolzar aquest diàleg de bona fe", ha indicat en declaracions a la premsa a Fuenlabrada per presentar la iniciativa Plataforma d'Homes Feministes.

Així, l'exlíder del PSOE ha felicitat que finalment el conflicte a Catalunya s'afronti "a través del diàleg" amb "esperança i amb una gran convicció i fe en la democràcia espanyola". Zapatero ha saludat així la taula bilateral entre el Govern i la Generalitat que aquest dimecres va celebrar la seva primera reunió a La Moncloa, en contra del sostingut aquest mateix dijous pels també expresidents Felipe González i José María Aznar, que han coincidit que mai haguessin posat aquesta iniciativa en marxa.Així, Aznar considera que la reunió de la taula de diàleg té "conseqüències molt greus" i constitueix un "element devastador per al sistema". Mentre, el seu antecessor, Felipe González, ha demanat "desdramatizar", si bé ha reconegut que no era "per falta de preocupació".Enfront d'aquesta actitud, Zapatero ha reiterat que el diàleg és "l'única via" per afrontar un conflicte com el català "que ha estat molt, molt greu, i que ha durat 10 anys" i ha subratllat que "tant de bo això s'hagués produït fa anys".

