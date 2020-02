VÍDEO Un tertulià d'«El Chiringuito», contagiat amb el coronavirus

🔴🎙️ @kike_mateu, contagiado por coronavirus, EN DIRECTO:



"ESTO ES UNA LOTERÍA Y ME HA TOCADO A MÍ".



"LO QUE MÁS ME PREOCUPA ES LA FAMILIA".



🚨 EXCLUSIVA #JUGONES 🚨 pic.twitter.com/MrKjzxcEs5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 27, 2020

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, i el gerent de l'Hospital de La Plana, Miquel Rovira Foto: Europa Press

El periodista esportiu Kike Mateu, també tertulià de El Chiringuito, està ingressat amb coronavirus a l'Hospital Clínic de València . El cronista va viatjar a la Llombardia per veure el partit de futbol disputat la passada setmana a Bèrgam entre l'Atalanta i el València, i va començar a notar símptomes d'aquesta malaltia dimarts passat, 25 de febrer.El presentador i periodista Josep Pedrerol ha pogut parlar amb ell a través d'una càmera que li han situat a la zona d'aïllament de l'hospital, sent un dels pocs contagiats amb el coronavirus a l'Estat que ha pogut comunicar-se amb l'exterior. Mateu ha volgut tranquil·litzar a tothom: està bé, té símptomes lleus i assegura que és com "un refredat".Es troba bé i va arribar a Milà -on va passar dos dies- des de Pisa amb un cotxe i amb la família, sense viatjar amb l'expedició dels aficionats que van acudir també al partit. Així ho ha indicat aquest dijous la consellera de Sanitat, Ana Barceló, a la roda de premsa que ha ofert per informar de l'evolució dels dos casos de coronavirus detectats al País Valencià fins ara, el citat i el d'un altre home ingressat a l'Hospital de la Plana , a Vila-real.Barceló, que ha comparegut en aquest centre sanitari, ha traslladat "un missatge de tranquil·litat a la població" i ha afirmat que l'hospitalitzat a la Plana "evoluciona favorablement" i que "pràcticament està gairebé asimptomàtic".

