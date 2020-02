La UPF obre expedient per aclarir la relació d'Andrés Betancor amb Cs mentre era membre de la JEC

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha assegurat que "no és il·legal" que el partit tingui un contractat com a assessor al Congrés dels Diputats un membre de la Junta Electoral Central (JEC) i ha atribuït la publicació de notícies sobre el cas a "una cortina de fum que llança el separatisme". "Que deixi el separatisme d'intoxicar amb aquestes cortines de fum i 'fake news'", ha dit, i ha assenyalat directament el president de la Generalitat, Quim Torra, a qui ha acusat de "posar en marxa el ventilador per intoxicar". Roldán, que ha assegurat no conèixer els detalls del cas d'Andrés Betancor, sí que ha dit en una roda de premsa aquest dijous que es tracta d'informacions "inventades".

L'expedient l'ha ordenat el rector de la UPF, Jaume Casals, amb l'objectiu d'aclarir si les actuacions de Betancor "poden ser objecte de sanció per part de la Universitat", segons ha publicat la institució al seu compte oficial de Twitter.També a través d'aquest canal, s'ha indicat que Casals ha expressat la "profunda preocupació personal" davant la possibilitat que un professor de la universitat pugui tenir una actuació "èticament tan reprovable".Cal recordar que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que presentarà "una querella per suborn, prevaricació i/o delicte electoral" contra Betancor, perquè considera que el cas "és a l'origen" de la seva inhabilitació. Torra creu que això "posa en dubte totes les decisions preses per la JEC els últims dos anys".

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha anunciat l'apertura d'un expedient informatiu per aclarir la relació del professor Andrés Betancor amb el partit polític Ciutadans (Cs) mentre era membre de la Junta Electoral Central (JEC). Betancor va entrar a la Junta a proposta de Cs, i avui el digital 'Eldiario.es' ha explicat que el professor estava a sou del partit com a assessor mentre formava part de l'ens electoral.En aquesta etapa la JEC va dirimir qüestions polèmiques com la prohibició a Carles Puigdemont de presentar-se a les eleccions europees, decisió després tombada per la justícia ordinària, o l'aparició d'una entrevista a Inés Arrimadas al diari ABC durant la jornada de reflexió de les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017.

"S'inventen aquestes notícies que ni tan sols són noves", ha afegit davant de la insistència dels periodistes, que preguntaven si considerava ètic que Betancor compaginés ambdós càrrecs com ha publicat eldiario.es. Roldán ha insistit a assegurar que en desconeix els detalls per poder opinar, però ha titllat d'"autèntica vergonya" haver d'"escoltar lliçons d'ètica d'un fugit de la justícia que pretenia nomenar els jutges a dit", en referència a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. "Si hi hagués una relació entre el senyor Betancor i Cs no seria il·legal i no hi ha més tema a comentar. A mi el que em preocuparia és que fos il·legal", ha conclòs.



Sí que s'ha pronunciat ha sigut sobre la taula de diàleg Estat-Generalitat que ahir es va inaugurar a Madrid encapçalada per Torra i pel president espanyol, Pedro Sánchez. Roldán ha criticat la trobada en creure que Sánchez "va seguir al peu de la lletra el guió separatista" i va rebre Torra "amb honors d'estat" com si fos "una cimera entre dos països sobirans". "El que va fer és regalar al separatisme la imatge que buscava", ha afegit.