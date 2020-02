La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana ha confirmat sis nous casos de coronavirus al País Valencià. Quatre d'ells tenen relació amb l'home, un periodista de 44 anys ingressat a l'Hospital Clínic de València des d'aquest dijous a la matinada , un altre és un estudiant italià que havia viatjat recentment a la zona de risc i l'última és una pacient que també havia estat a Milà fa poc.Així els ha indicat en roda de premsa urgent la consellera Ana Barceló, qui ha insistit que tots els afectats presenten simptomatologia lleu i que no es descarta que siguin tractats a casa.En concret, dos casos es troben a l'Hospital General de València, i són secundaris, és a dir, no van viatjar a Milà i s'ha detectat la presència de coronavirus per contacte amb el pacient ingressat al Clínic. En aquest últim centre es troben altres dues persones de l'entorn del periodista, que sí que es van desplaçar al nord d'Itàlia juntament amb el primer cas detectat a la ciutat.Els altres dos casos són una dona que ha viatjat recentment a Milà i a la qual se li va realitzar el test de detecció ràpidament i que està a l'Hospital de Sagunt. L'últim és un estudiant italià que havia estat a la zona més afectada al seu país i que està a l'Hospital Doctor Peset de València. Amb aquests sis casos, pugen a vuit els contagiats a la Comunitat Valenciana, ja que hi ha un altre més a l'Hospital de la Plana de Vila-real.L'home ingressat amb coronavirus a l'Hospital Clínic de València va viatjar a la Llombardia per veure el partit de futbol disputat la passada setmana a Bèrgam entre l'Atalanta i el València, i va començar a notar símptomes d'aquesta malaltia dimarts passat, 25 de febrer.El pacient, un periodista que va cobrir el partit, es troba bé i va arribar a Milà -on va passar dos dies- des de Pisa amb un cotxe i amb la família, sense viatjar amb l'expedició dels aficionats que van acudir també al partit.Així ho ha indicat aquest dijous la consellera de Sanitat, Ana Barceló, a la roda de premsa que ha ofert per informar de l'evolució dels dos casos de coronavirus detectats al País Valencià fins ara, el citat i el d'un altre home ingressat a l'Hospital de la Plana , a Vila-real.Barceló, que ha comparegut en aquest centre sanitari, ha traslladat "un missatge de tranquil·litat a la població" i ha afirmat que l'hospitalitzat a la Plana "evoluciona favorablement" i que "pràcticament està gairebé asimptomàtic".

