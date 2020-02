Londres resol el dilema de Barcelona: la justícia prohibeix l'ampliació de l'aeroport de Heathrow

La Cort d'Apel·lacions del Regne Unit ha prohibit l'ampliació de l'aeroport de Heathrow, a Londres, amb la construcció d'una tercera pista. És la primera vegada que una sentència es basa en els Acords de París contra el canvi climàtic per frenar el creixement d'una infraestructura.Concretament, el tribunal considera que el govern britànic hauria d'haver tingut en compte els acords. L'executiu ha sortit al pas de la decisió judicial assegurant que no recorrerà la sentència. Sí que ho farà la companyia que gestiona l'aeroport, un 25% del qual és propietat de l'empresa espanyola Ferrovial.L'actual primer ministre Boris Johnson es va oposar a la construcció de la tercera pista quan era alcalde de Londres, precisament per la contaminació que suposaria a la ciutat.L'ampliació, segons l'empresa gestora de l'aeroport, permetria ampliar el trànsit aeri i passar dels 473.000 als 756.000 vols anuals. Un increment que feia inviable respectar la reducció d'emissions pactada als Acords de París.La decisió de la justícia s'ha seguit amb atenció des de Barcelona, on l'aeroport del Prat té pendent la seva ampliació amb la construcció de la terminal satèl·lit i la ciutat aeroportuària. El govern municipal ja va instar l'Estat a limitar-ne l'activitat , assegurant que la infraestructura és responsable de bona pat de la contaminació de l'aire a la ciutat.En paral·lel, diverses entitats s'han unit en la plataforma Zeroport per reclamar que s'aturin els plans per ampliar l'aeroport i també el port de Barcelona.

