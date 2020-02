​Espot: la millor combinació entre esquí i parc nacional

“Vine a Espot” és el nou producte que ha estrenat l'estació pallaresa per aquesta temporada. Consisteix en un programa que combina forfet a l'estació d'esquí, excursió amb raquetes de neu a l'interior de parc nacional -l'únic del país- i l'estada en alguns dels set allotjaments col·laboradors que garanteixen confort, una ubicació excel·lent i tracte exquisit.



Què inclou el “Vine a Espot”

El pack “Esquí i excursió amb raquetes de neu (mig dia) al Parc Nacional” inclou dues nits a l'allotjament escollit a Espot en règim d'allotjament i esmorzar o mitja pensió, un dia i mig de forfet d'esquí a l'estació d'Espot i excursió de mig dia amb raquetes de neu al Parc nacional d'Aigüestortes amb material tècnic, guia i viatge d'anada i tornada en 4x4.



Per altra banda, el pack "Esquí i excursió amb raquetes de neu (un dia) al Parc Nacional", inclou dues nits en l'allotjament escollit a Espot en règim d'allotjament i esmorzar o mitja pensió, un forfet d'esquí vàlid per a un dia a Espot i excursió de dia sencer amb raquetes de neu al Parc Nacional d'Aigüestortes amb material tècnic, guia i viatge d'anada i tornada en 4x4. Nova activitat: l'Starlight a Espot amb màquina trepitjaneu

L'estació d'Espot, porta d'entrada al parc nacional. Foto: FGC



Per altra banda, el pack “Esquí i excursió amb raquetes de neu (un dia) al Parc Nacional”, inclou dues nits en l'allotjament escollit a Espot en règim d'allotjament i esmorzar o mitja pensió, un forfet d'esquí vàlid per a un dia a Espot i excursió de dia sencer amb raquetes de neu al Parc Nacional d'Aigüestortes amb material tècnic, guia i viatge d'anada i tornada en 4x4. Nova activitat: l’Starlight a Espot amb màquina trepitjaneu

El Parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és un dels espais naturals protegits més ben conservats del sud d’Europa. Als seus atractius naturals i culturals cal ara sumar-hi unes condicions per a la pràctica de l’astronomia excepcionals.



Aquestes regions mereixen ser conservades i poden obtenir el reconeixement internacional com a Destinació Turística i Reserva Starlight (UNESCO), a mesura que els habitants d’aquestes contrades decideixen emprendre accions per conservar la foscor del firmament i no afegir més contaminació lumínica. Al mes d’octubre de 2018 el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va obtenir aquesta certificació. Per això juntament amb el parc s’ha col·locat una taula d’observació d’estels a la cota 2000 de l’estació d’Espot, perquè tothom pugui gaudir de manera individual o amb les activitats que hi ha preparades.





A Espot es pot gaudir d'un dels millors cels del Pirineu. Foto: FGC



Aquesta temporada, ha nascut una experiència única per gaudir del cel Starlight a Espot, un dels cels nocturns de muntanya més espectaculars dels Pirineus. El recorregut en màquina trepitjaneu permetrà gaudir dels paisatges de l’estació d’Espot, còmodament, en família o en grup. Una bona oportunitat, a més, per a conèixer de prop aquestes robustes màquines, que faciliten el treball de la neu en una estació d’esquí i muntanya.



En arribar, els participants es prepararan per a l’observació astronòmica amb telescopi de la mà dels professionals d’Obaga Activitats. Es farà una introducció a l’interior i, tot seguit, es podrà observar el cel nocturn. Primer es realitzarà la identificació de les constel·lacions, a ull nu, amb l’ajuda d’un làser astronòmic i de la mitologia que amaguen les estrelles. La segona part consistirà en l’observació d’objectes del Sistema Solar i del cel profund, amb l’ajuda d’un telescopi catadiòptric.





L'estació d'Espot, porta d'entrada al parc nacional. Foto: FGC



La jornada nocturna continua amb un sopar d’alçada i menú de muntanya KM.0, per entrar en calor un bon plat d’escudella, seguit de carn a la brasa amb amanida, postres i cafè. L'activitat finalitza amb una foto de grup i la baixada amb retrac fins al punt de partida.

Certificat de turisme familiar

Des de fa anys, Espot treballa per oferir una àmplia oferta dirigida a les famílies. De fet, l’estació disposa del segell d’Equipament de Turisme Familiar que atorga l’Agència Catalana de Turisme. Això vol dir que disposa d’instal·lacions certificades adequades i adaptades als requeriments establerts.





El poble d'Espot ben nevat. Foto: FGC



Però el compromís vers les famílies no s’acaba aquí, ja que l'estació ubicades al Pallars Sobirà, a més, són Destinacions de Turisme Familiar. Per una banda, Espot - Valls d’Àneu, que es troba en un entorn natural privilegiat, on destaquen el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural de l’Alt Pirineu.



A més, ofereix una àmplia varietat d’activitats per a nens i nenes; i, per l’altra, la destinació Pallars - Noguera Pallaresa: escenari dels esports d’aventura per a les famílies. Aglutina recursos naturals com el riu Noguera Pallaresa, el Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i l’estació d’esquí i muntanya de Port Ainé.





Espot, una estació per a tota la família. Foto: FGC

