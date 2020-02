El PSC reclama al Govern que prohibeixi la protesta diària a la Meridiana

El PSC de Barcelona ha reclamat, a través d'un comunicat , al Govern que acabi amb el tall diari a l'avinguda Meridiana. Des de fa 138 dies diversos col·lectius independentistes tallen cada vespre la via per reclamar l'alliberament dels presos polítics i per protestar contra la inhabilitació del president, Quim Torra.Per als socialistes la protesta provoca "greus perjudicis" a conductors, veïns, comerciants i restauradors i lamenta que l'ANC qui la convoca formalment- hagi comunicat al Govern que com a mínim es repetirà cada dia fins al 18 de març.El PSC demana fer compatible el dret a la protesta amb el "dret a la mobilitat" i argumenta que la protesta comporta costos econòmics per a l'Ajuntament, ja que el tall de l'avinguda provoca la desviació del recorregut d'autobusos. "Acaba repercutint a les butxaques de tots els ciutadans", defensen.Els socialistes ja han demanat al departament d'Interior que forci el desplaçament de la protesta a un altre punt de la ciutat. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ja va demanar posar fi a la protesta i l'Ajuntament ha reclamat quatre vegades a la Generalitat que posi fi al tall.

