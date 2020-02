L'home ingressat a València amb coronavirus va anar al partit contra l'Atalanta

L'home ingressat amb coronavirus a l'Hospital Clínic de València va viatjar a la Llombardia per veure el partit de futbol disputat la passada setmana a Bèrgam entre l'Atalanta i el València, i va començar a notar símptomes d'aquesta malaltia dimarts passat, 25 de febrer.El pacient, un periodista que va cobrir el partit, es troba bé i va arribar a Milà -on va passar dos dies- des de Pisa amb un cotxe i amb la família, sense viatjar amb l'expedició dels aficionats que van acudir també al partit.Així ho ha indicat aquest dijous la consellera de Sanitat, Ana Barceló, a la roda de premsa que ha ofert per informar de l'evolució dels dos casos de coronavirus detectats al País Valencià fins ara, el citat i el d'un altre home ingressat a l'Hospital de la Plana , a Vila-real.Barceló, que ha comparegut en aquest centre sanitari, ha traslladat "un missatge de tranquil·litat a la població" i ha afirmat que l'hospitalitzat a la Plana "evoluciona favorablement" i que "pràcticament està gairebé asimptomàtic".

