El Govern reobre la delegació a Portugal que es va tancar pel 155

El Govern ha reobert aquest dijous la delegació a Lisboa (Portugal), després que fos tancada per l'aplicació de l'article 155. En l'acte de reobertura a la capital portuguesa, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha celebrat la reobertura d'una oficina que "no s'hauria d'haver tancat mai".En la seva intervenció, Bosch també ha reivindicat el Govern com una "contrapart" del diàleg amb el govern espanyol que ha de ser "escoltada arreu del món". "Som reconeguts en aquest diàleg i com a part reconeguda se'ns ha d'escoltar arreu del món", ha defensat.També hi ha assistit el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha subratllat que la reobertura de l'oficina a Lisboa "consolida la vocació internacional" del Govern.

