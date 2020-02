Sabadell posarà el nom de Muriel Casals a un carrer

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat una proposta d'ERC per dedicar a Muriel Casals un carrer o plaça de la ciutat. Ara és la comissió del nomenclàtor qui haurà d'iniciar el procediment administratiu per fer-ho possible i decidir quin espai adopta el nom de l'expresidenta d'Òmnium Cultural."És l’hora que els sabadellencs i sabadellenques reconeguem la seva figura", recita el text de la moció presentada pels republicans. És, diuen, "un referent inqüestionable i transversal del moviment polític i social català de reivindicació de drets i llibertats nacionals". El 2017 la ciutat ja li va concedir, a títol pòstum, la medalla al mèrit ciutadà.

