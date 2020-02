Què faig si crec que tinc el coronavirus?

Serveixen de res les mascaretes?



Per l'OMS, la màscara només s'hauria d'utilitzar en aquells casos en què el pacient presenta símptomes respiratoris o si sospita que està infectat. A banda, també s'haurien de posar la màscara les persones que estiguin cuidant possibles infectats.

Utilitzar mascareta per protegir-se del coronavirus és inútil. Així ho certifica l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que aquesta setmana ha elaborat un document amb les preguntes més freqüents sobre l'última emergència sanitària. "Fer servir la mascareta pot ajudar a limitar la propagació d'algunes malalties respiratòries, però el seu ús no garanteix que s'eviti el contagi", assenyala l'organisme.Per l'OMS, la màscara només s'hauria d'utilitzar en aquells casos en què el pacient presenta símptomes respiratoris o si sospita que està infectat. A banda, també s'haurien de posar la màscara les persones que estiguin cuidant possibles infectats.

L'arribada del brot de coronavirus a Catalunya ha generat força alarma social. Poques hores després de confirmar-se el primer cas , una dona de 36 anys resident a Barcelona, el Col·legi de Farmacèutics va anunciar que s'havien esgotat les mascaretes a les farmàcies de la capital catalana Tant la Generalitat com el govern espanyol han coincidit a enviar un missatge generalitzat de calma a la població. Han fet diverses crides a no deixar-se endur pel pànic. Així doncs, com hem d'actuar si creiem que tenim símptomes del coronavirus?Aquest és un dels principals missatges que ha emès les autoritats catalanes . Per evitar col·lapsar el sistema d'emergències, recomanen trucar primer al telèfon d'atenció sanitària 061, que s'encarregarà de fer un primer triatge. En el transcurs de la trucada es fan una sèrie de preguntes i, en funció de les respostes, s'estipula quin ha de ser el proper pas.Els més comuns són febre alta, dificultat per respirar, tos o malestar general. En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions. Si presento algun d'aquests símptomes, vol dir que estic infectat de Covid-19? No. Pot tractar-se perfectament d'una grip comuna o alguna altra malaltia. Les proves ho diran.Les dues vies principals de contagi són haver estat en contacte estret amb un cas probable o confirmat o bé haver viatjat a una zona afectada pel brot. Si no tens clar si compleixes un dels dos requisits però tens alguns dels símptomes detalls, el procediment és el mateix: no anar a l'hospital d'entrada i, primer, trucar al 061.Si et trobes bé i no presentes cap símptoma, pots continuar amb la teva vida amb normalitat. Això sí, Salut recomana tenir un control especialment curós del teu estat de salut durant els propers 14 dies. Si en aquest període de temps es manifesten alguns dels símptomes, cal que et quedis a casa i truquis al telèfon d'atenció sanitària per a rebre les instruccions dels professionals, que valoraran la teva situació.El coronavirus es transmet majoritàriament. Aquests són els consells oficials emesos per Protecció Civil:Rentar-se les mans freqüentment: fer-ho amb aigua i sabó durant uns vint segons, o amb un preparat amb alcohol.Tapar-se la boca: es important fer-ho, igual que el nas, en tossir o esternudar, principalment amb mocadors d'un sol ús o amb la part interna del colze.No compartir menjar: és vital fer-ho, així com tampoc els estris com els gots, els mocadors, els tovallons o els coberts i altres objectes que no s'hagin netejat adequadament abans.Evitar contacte amb aquells que puguin estar refredats: cal evitar tenir un contacte estret amb persones que presentin símptomes de grip o refredat.Els animals o els aliments, fora de perill: a Catalunya no s'han de prendre precaucions especials amb els animals ni els aliments.

