Querella pionera per difondre una «fake news» sobre menors no acompanyats

La Fiscalia de Barcelona ha presentat una querella pionera a Espanya contra l'autora d'una fake news en què es vinculava a menors estrangers no acompanyats amb violència escolar. En la querella, el fiscal Miguel Ángel Aguilar descriu que, el 13 de juny de 2019, una usuària va publicar a Twitter un vídeo d'una aula d'un centre educatiu, on diversos alumnes cridaven i llançaven papers a la professora, també tiraven i tombaven les taules i cadires, entre crits i rialles de burla.L'acompanyava amb el següent missatge: "T'envio un vídeo d'un centre educatiu per als immigrants menors d'edat que entren il·legalment a Espanya. Et prego que ho difonguis perquè Espanya s'assabenti d'una vegada com ens agraeixen que els acollim". La investigació policial ha permès comprovar que el vídeo recull fets no succeïts Espanya sinó al Brasil i "que no tenen res a veure amb menors d'edat que hagin emigrat a Espanya", tal com subratlla el fiscal.Per al fiscal, aquests fets poden suposar un delicte comès amb ocasió de l'exercici dels Drets Fonamentals i Llibertats, en la modalitat de lesió de la dignitat de les persones per motius de discriminació relatius a la nació o origen nacional.El Ministeri Públic constata que la querellada, "mitjançant la combinació del text descrit i l'impactant contingut del vídeo difós de forma massiva i indiscriminada, pretenia vincular una suposada violència a les aules amb els menors no acompanyats procedents d'altres països".D'aquesta manera, buscava, segons el parer del fiscal, "denigrar, associant de manera generalitzada amb actes incívics, violents i de falta de respecte a l'autoritat del professorat, desacreditant-los amb això".Així, considera que volia despertar o augmentar entre la població els "prejudicis i estereotips" contra aquest col·lectiu de persones, especialment vulnerables, a risc de generar sentiments de rebuig i hostilitat social.La denúncia per aquests fets la va presentar la Síndica de Greuges de Barcelona el juliol de 2019 i la Fiscalia va decidir obrir diligències d'investigació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor